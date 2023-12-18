أحمد قذاف الدم يهنئ الرئيس السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

كتب أحمد جمعة

هنأ أحمد قذاف الدم المسئول السياسى لجبهة النضال الوطنى الليبية، الاثنين، الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشار "قذاف الدم" إلى مشاركة ملايين المصريين فى الانتخابات كى يكمل الرئيس السيسى مشوار النضال الشاق، مؤكدا أن المنطقة تعيش مرحلة تاريخية مفصلية وظروف شائكة تحيط بالأمة وتحولات تاريخية.

وكتب قذاف الدم: أهنئ الشعب المصرى على هذا الاصرار على قبول التحدى رغم الصعاب مع هذا البطل، ليقود مركب الأمل ليكمل ما تصدى له يوم تحمل مسئولية إنقاذ مصر فى أوقات فقد الجميع الأمل، وتبقى مصر فى المكان الذى يليق بها، وتحيا مصر، وحمى الله أمتنا.