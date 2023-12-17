نسبة تنفيذ 85%.. محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم الأحد، الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، وجارى الانتهاء من المستوى الأول، فيما يتم العمل بالمستوى الثانى والثالث بنسبة تنفيذ 85%، ويضم 56 محلا وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية.

رافق محافظ أسوان، خلال جولته التفقدية، المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومسئولى الشركة المنفذة للمشروع، ونواب رئيس المدينة.

واستهل محافظ أسوان، جولته بمتابعة الأعمال الجارية لتطوير وتجميل وتشجير ميدان عباس العقاد، وأمام مكتبة مصر العامة، وبداية شارع الفنادق بعد انتهاء المرحلة الثانية من مشروع البنية التحتية لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، والتى شملت تنفيذ أعمال الرصف، والتخطيط بالألوان وغيرها.

وشدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل وتكثيف الجهود، خاصة أنه لا توجد رفاهية فى الوقت لإنهاء هذا المشروع الحيوى والهادف، والذى سيساهم فى اكتمال البانوراما الجمالية التى شهدتها واجهة المدينة.

وكلف، أن يتم بالتوازى إنهاء أعمال التشجير والمساحات الخضراء ، بالإضافة إلى توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى ، وكذا إستكمال الأعمال بالمشى الزجاجى الذى يقع فى المستوى الثالث لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطنى المحافظة للإستمتاع باللوحة الفنية الخلابة على صفحة نهرنا الخالد.

وأعطى المحافظ توجيهاته بالبدء فى وضع رؤية متكاملة لرفع كفاءة وتطوير وتجميل الحديقة المواجهة للوحدة المحلية لمجلس المدينة لتكون على غرار حديقة بلازا درة النيل ، ويتم تنفيذ اللمسات الجمالية بها بشكل حضارى ومبهر ، مشدداً على أن يتوازى مع ذلك تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع أى مخلفات أولاً بأول ، مع مراجعة أى مطابق للصرف على كورنيش النيل بالتنسيق مع إدارة المراسى.