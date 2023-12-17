اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 ديسمبر 2023 07:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح كسر خط مياه بحى الصداقة.. صور

الأحد، 17 ديسمبر 2023 06:21 ص
محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح كسر خط مياه بحى الصداقة.. صور إصلاح الخط وتركيب الجديد
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود المبذولة من فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح خط مياه الشرب الرئيسى والمغذى لحى الصداقة الجديدة بقطر 620 مللى GRP، والذى تعرض لكسر فى منطقة الخور الجبلى الوعرة التضاريس خلف الرافع الرئيسى.

 
وكلف محافظ أسوان، اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للوقوف ميدانياً على الجهود المبذولة والتى نجحت فى إصلاح الخط وفتح المحابس وبدء ضخ وتدفق المياه تدريجيا فى الشبكات ولملىء الخزانات الأرضية بحى الصداقة الجديدة بإشراف من المهندس عبد الصبور الراوى القائم بأعمال رئيس الشركة.
 
وخلال فترة إصلاح الكسر، وشدد المحافظ على الدفع بسيارات وفناطيس المياه النقية لتلبية إحتياجات أهالى منطقة الصداقة الجديدة، وأيضاً مستشفى أسوان التخصصى العام.
 
إصلاح الخط وتركيب الجديد
إصلاح الخط وتركيب الجديد

إصلاح كسر خط مياه
إصلاح كسر خط مياه

السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان
السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان

جهود الإصلاح
جهود الإصلاح

محافظة أسوان تتابع جهود الصيانة
محافظة أسوان تتابع جهود الصيانة

 







كسر خط مياه

اسوان

حى الصداقه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة