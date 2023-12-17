لو حامل وجالك دور برد.. اعرفى إزاى تتعاملى بالعلاجات المنزلية من غير مخاطر

كتبت إيناس البنا

مع تغير الفصول تتزايد فرص الإصابة بنزلات البرد، وهو عدوى تصيب الجهاز التنفسي، وتسبب التهاب الحلق واحتقان الأنف والسعال والتعب، مصحوبة بحمى خفيفة.

وعلى الرغم من سهولة مكافحة نزلات البرد باستخدام الأدوية المتاحة دون وصفات طبية، إلا أن الأمر يختلف تمامًا عندما تكونين حاملاً.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، تعد الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، مثل نزلات البرد بسبب ضعف جهاز المناعة، نظرًا لأنه لا يُنصح باستخدام معظم الأدوية التى لا تستلزم وصفة طبية أثناء الحمل، وهناك علاجات بسيطة وآمنة يمكن أن تساعد المرأة فى التخلص من نزلات البرد.

العلاجات المنزلية للبرد أثناء الحمل

تناول المزيد من السوائل

من الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم عندما يعاني الشخص من نزلات البرد، خاصة عند الحمل، يمكن أن يساعدك استهلاك السوائل الدافئة على التخلص من القشعريرة وسيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال والتعب والعطس وغير ذلك الكثير، يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم أيضًا على تخفيف المخاط وتقليل الاحتقان.

الكركم

يستخدم الكركم منذ زمن طويل لعلاج الالتهابات والسعال والبرد، يحتوى الكركم على مركب مضاد للفيروسات يسمى الكركمين يساعد على تعزيز جهاز المناعة ومكافحة العدوى، الكركم مفيد أيضًا فى علاج التهاب الحلق وتقليل احتقان الأنف.

الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات وللبكتيريا ومضادة للأكسدة تساعد في علاج أعراض البرد.

تناول مكملات تساعد على الشفاء من الالتهاب

تساعد الفيتامينات C وD جنبًا إلى جنب مع الزنك على تسريع عملية الشفاء من الالتهابات، مثل نزلات البرد، يمكن تناوله على شكل فيتامينات ما قبل الولادة أو عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الفراولة والمانجو والجزر والفلفل الحلو وبذور قرع العسل وغيرها.

عصير الأناناس

يحتوى الأناناس على مركب نشط يسمى بروميلين وله خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد على علاج التهاب الحلق والاحتقان.

شوربة الدجاج



تساعد السوائل الدافئة مثل مرق الدجاج فى تخفيف التهاب الحلق وتخفيف احتقان الأنف.

خذ قسطًا كافيًا من الراحة



النوم ما يقرب من 7 إلى 9 ساعات ضرورى لتعزيز مناعة الجسم ومحاربة الالتهابات، خاصة فى حالات الحمل.