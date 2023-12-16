نظام غذائي لمدة 7 أيام للتعافي من الأنفلونزا ونزلات البرد

كتبت فاطمة ياسر

عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة والأنفلونزا يتطلب من هذا الأمر اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تساعد في الشفاء، ولذا يقدم موقع timesofindia نظام غذائي لمدة 7 أيام للتعافي.

اليوم الأول

وجبة الإفطار: الشوفان مع الموز ورشة من بذور الشيا.

وجبة الغداء: شوربة الدجاج مع الخضروات.

وجبة خفيفة: زبادي بالعسل واللوز.

وجبة العشاء: سمك مشوي مع القرنبيط المطهو ​​على البخار.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار: خبز محمص من الحبوب الكاملة مع الأفوكادو أو الموز والبيض المسلوق.

وجبة الغداء: شوربة العدس.

وجبة خفيفة: شرائح برتقال وحفنة من عبن الجمل، أو الفول السوداني.

وجبة العشاء: صدر دجاج مشوي + بطاطا حلوة.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار: عصير التوت أو الفراولة والزبادي اليوناني وملعقة صغيرة من العسل.

وجبة الغداء: خضروات مشكلة مع الأرز.

وجبة خفيفة: جبنة قريش مع الخيار.

وجبة العشاء: الفاصوليا والخضروات المشكلة.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار: الحبوب الكاملة مع الحليب وشرائح الفراولة.

وجبة الغداء: سلطة الحمص والطماطم والخيار.

وجبة خفيفة: شرائح التفاح مع زبدة اللوز.

وجبة العشاء: سمك مشوي.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار: البيض المخفوق مع السبانخ المقلية والخبز المحمص من الحبوب الكاملة.

وجبة الغداء: شوربة أي نوع مع خبز الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة: أعواد الجزر والخيار مع الحمص.

وجبة العشاء: جمبري مقلي مع البروكلي والفلفل الحلو والأرز.

اليوم السادس

وجبة الإفطار: الزبادي مع التوت المشكل.

وجبة الغداء: سلطة السبانخ واللفت مع الدجاج المشوي والطماطم وجبنة الفيتا.

وجبة خفيفة: شرائح المانجو.

وجبة العشاء: سمك البلطي المشوي.

اليوم السابع

وجبة الإفطار: فطائر الحبوب الكاملة مع شرائح الخوخ.

وجبة الغداء: لحم ديك رومي مع لفائف الخضار مع خبز تورتيلا الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة: سلطة فواكه مشكلة (كيوي، برتقال، وتوت).

وجبة العشاء: كاري الخضار مع الحمص والأرز.