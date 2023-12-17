لماذا تعتبر كبسولات فيتامين E مفيدة لبشرتك

كتبت إيناس البنا

تتعدد أنواع الفيتامينات التى تساهم فى العناية بالبشرة، أهمها كبسولات فيتامين E والتى تعمل مضادات الأكسدة الموجودة بها على حل معظم مشاكل العناية بالبشرة.

وفقا لموقع "stylecraze"، يمكنك تعويض نقص فيتامين E عن طريق تناول الأطعمة الغنية بفيتامين E ومع ذلك، إذا كان نظامك الغذائي لا يستطيع تلبية الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين E، فيمكنك استشارة الطبيب وتناول المكملات الغذائية، تتناول هذه المقالة الطرق المختلفة لاستخدام كبسولات فيتامين E لصحة الجلد، والمخاطر المرتبطة بها، ومن يجب عليه تناولها وتجنبها.

طرق استخدام كبسولات فيتامين E للبشرة

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما استخدام كبسولة فيتامين E لبشرتك:

تناولها كمكمل، أو وضعها مباشرة على بشرتك، كلاهما لهما فوائد ونتائج مماثلة.

فوائد كبسولات فيتامين E للبشرة

يحتوي فيتامين E على ألفا توكوفيرول، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي بشرتك من الجذور الحرة الضارة، وتشمل فوائده :

منع أضرار الأشعة فوق البنفسجية

يوفر فيتامين E حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية مع فيتامين C لحماية بشرتك من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

يرطب بشرتك

يحتوي فيتامين E على عناصر تساعد على ترطيب بشرتك بجانب مضادات الأكسدة الموجودة به، وهذا يمكن أن يساعد بشرتك على البقاء بصحة جيدة.

يقلل من علامات الشيخوخة

الشيخوخة تقلل من إنتاج الكولاجين وتؤدي إلى ظهور التجاعيد وترهل الجلد، فيتامين E مضاد قوي للأكسدة ومرطب، يساعد على تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع الداكنة ويعالج البشرة الجافة

يقلل الالتهاب

أثبتت العديد من الدراسات الخصائص المضادة للالتهابات لفيتامين E. هذه الخصائص تعزز عملية تجديد الجلد حيث يتم استبدال خلايا الجلد الميتة بخلايا أكثر صحة.