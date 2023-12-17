اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

لاستكمال الأعمال الخاصة بخط بترول مسطرد - التبين

غلق كلى لشارع الأسمرات.. اعرف التحويلات المرورية

الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:22 م
غلق كلى لشارع الأسمرات.. اعرف التحويلات المرورية تحويلات مرورية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتعديل جزء من خط بترول (مسطرد / التبين) .. مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأسمرات بالإتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان، وتحويل الحركة المرورية للقادم من شارع 9 يسلك يميناً شارع أحمد فؤاد نجم وصولاً لميدان الخزان.. على أن تكون الأعمال لمدة 30 يوماً ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم الإثنين الموافق 18/12/2023 .
 
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 
 






المرور

الاسمرات

الاداره العامه للمرور

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة