طقس مطروح والساحل الشمالى.. أجواء غائمة وفرص لهطول أمطار والحرارة 22 درجة

مطروح - حسن مشالي

تسود أجواء غائمة مع وجود فرص لسقوط الأمطار، على محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم السبت، مع سطوع متقطع للشمس في بعض الأوقات، وتسجل درجات الحرارة، الصغرى 15 درجة والعظمى 22 درجة مئوية.

ويعتدل الطقس الشتوي نهاراً، مع فرص لتكاثر السُحُب خلال فترة المساء، وزيادة الشعور بالبرودة ليلاً، على مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد في بعض الأوقات في المناطق الشاطئية والمفتوحة، التي تزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة فيها.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.