اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة ليلا والصغرى تسجل 13 درجة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 09:50 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة ليلا والصغرى تسجل 13 درجة حالة الطقس بالإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، حالة من الطقس المعتدل على أنحاء المحافظة، ويكون مائل للبرودة ليلا،، وتسجل درجات الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 درجة.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.
 
ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وحالة البحرين البحر المتوسط: معتدل ارتفاع الموج ( 2.25:1.5 متر)، والبحر الأحمر: خفيف معتدل وارتفاع الموج ( 1.5:1 متر)
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16.
 
حالة الطقس في الإسكندرية اليوم
حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

حالة طقس الإسكندرية اليوم
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