اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 05:37 م
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خفر السواحل اليابانى: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا

الأحد، 17 ديسمبر 2023 04:05 م
خفر السواحل اليابانى: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صاروخ باليستي
كتب محمد عبد العظيم

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قال خفر السواحل الياباني، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 







صاروخ باليستي

خفر السواحل الياباني

اليابان

كوريا الشمالية

القاهرة الاخبارية




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