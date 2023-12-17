الرئيسية أخبار عالمية خفر السواحل اليابانى: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا الأحد، 17 ديسمبر 2023 04:05 م صاروخ باليستي كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال خفر السواحل الياباني، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". صاروخ باليستي خفر السواحل الياباني اليابان كوريا الشمالية القاهرة الاخبارية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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