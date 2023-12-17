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حزب الله اللبنانى: استهدفنا جنود الاحتلال فى موقع بركة ريشا

الأحد، 17 ديسمبر 2023 09:48 ص
حزب الله اللبنانى: استهدفنا جنود الاحتلال فى موقع بركة ريشا حزب الله والاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قال حزب الله اللبناني إننا استهدفنا جنود الاحتلال في موقع بركة ريشا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتزايدت حدة القصف الإسرائيلى فى الأيام الأخيرة على جنوب لبنان، مع تكرار التحذيرات من مسئولين إسرائيليين لحزب الله، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال تفقده لقواته المحتشدة على طول الحدود الشمالية مع لبنان: "أقترح على أعدائنا أن يكونوا حذرين، لأنه إذا اختار حزب الله شن حرب شاملة، فإن ذلك سيحول بيروت وجنوب لبنان، ليس بعيدا من هنا، إلى غزة وخان يونس". 

 






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