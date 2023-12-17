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الرئيس السيسى يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ نواف

الأحد، 17 ديسمبر 2023 06:43 م
الرئيس السيسى يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ نواف الرئيس السيسى
كتب محمد شرقاوى

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وصل الرئيس السيسي الكويت لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

كان المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية بالأمس.
 
وكان الرئيس السيسى، نعى الزعيم الفقيد، مثمناً ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.
 
 

 







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