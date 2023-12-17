اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مساجد الكويت تؤدي صلاة الغائب على الأمير الراحل..والحرس الوطنى يقدم العزاء

الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:01 م
مساجد الكويت تؤدي صلاة الغائب على الأمير الراحل..والحرس الوطنى يقدم العزاء أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
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أدى المصلون في كافة مساجد الكويت اليوم الأحد عقب صلاة الظهر مباشرة صلاة الغائب على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.


وكانت وزارة الأوقاف الكويتية قد وجهت أمس السبت كافة مساجد الكويت بأداء صلاة الغائب على الأمير الراحل .. معربة في الوقت ذاته عن أحر التعازي إلى أهل الكويت قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل.


وعلى صعيد متصل..نعى رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ سالم العلي الصباح ونائبة الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح اليوم بخالص العزاء وصادق المواساة أمير البلاد الراحل.


وقال الحرس الوطني ، في بيان له اليوم ، إن الشيخ سالم العلي تقدم بخالص العزاء إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب الكويتي في وفاة الأمير الراحل.







وفاة امير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

نواف الاحمد

الشيخ نواف الاحمد

مشعل الاحمد

ولي عهد الكويت

الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح

مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت

ملك الكويت

الشيخ نواف

وفاه امير الكويت

رئيس الكويت

الامير نواف

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وفاة أمير الكويت نواف

امير دولة الكويت

الشيخ مشعل الاحمد




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