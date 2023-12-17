وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان نُشر منذ قليل، "ببالغ الحزن والأسى، علمت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بوفاة أحد موظفيها، متأثرا بجراحه خلال قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة"، وأضاف أنه كان يلجأ في منزل أحد زملائه في القنصلية العامة لفرنسا، مع زميلين آخرين والعديد من أفراد أسرهم، وتعرض المنزل لقصف إسرائيلي مساء الأربعاء الماضي، أسفر عنه إصابة الموظف الفرنسي بجروح خطيرة ومقتل عشرات الضحايا.



وأضاف أن هذا المواطن الفرنسي كان يعمل لصالح البلاد منذ عام 2002.. واستطاع بعض أفراد عائلته مغادرة غزة والعودة إلى فرنسا أثناء عملية الإجلاء التي نفذتها الوزارة، مع مراعاة تواجد فرنسيين في غزة ووكلاء المعهد الفرنسي.



وأدانت فرنسا هذا القصف الذي استهدف مبنى سكنيا وأدى إلى مقتل العديد من المدنيين الآخرين، مطالبة السلطات الإسرائيلية بتوضيح ملابسات هذا القصف في أسرع وقت ممكن.