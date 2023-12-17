التهابات ومشكلات صحية وجلدية.. أبرز أضرار المناديل المبللة

كتبت مروة محمود الياس

المناديل المبللة أو ما يطلق عليها البعض "الوايبس" أصبحت أحد أهم الأدوات المستخدمة في التنظيف والتعقيم، يعتبرها البعض وسيلة لتنظيف اليدين خارج المنزل والوجه وغيرها، فهل لها أضرار صحية؟

ذكر تقرير نشر في موقع dhti أن المناديل المبللة تختلف مكوناتها من نوع إلى آخر، ومن شكل لآخر، ولكن المواد العطرية وبعض التركيبات بها قد تتسبب ببعض الأذى للجلد، فالحبوب الملتهبة يجب ألا يتم مسحها بتلك النوعيات من المناديل، لأنها قد تحتوى على مواد مهيجة للبشرة، ولا تتلاءم مع الجروح المفتوحة أو الحبوب الالتهابية.

وأوضح التقرير مجموعة من أبرز أضرار المناديل المبللة على الجلد والصحة، ومنها أنها قد تسبب التحسس للبعض من ملمسها أو مكوناتها، فضلاً عن أنها قد تزيد من قشر البشرة وخشونته والتشققات التي يمكن أن تطفو عليها نتيجة استخدامها بكثرة.

وتابع التقرير مبرزًا بعض مشكلات المناديل المبللة خاصة لمن يستخدمها بشكل مفرط، وتتسبب في الإصابة ببعض الاحمرار في البشرة فضلاً عن أن المعطرات التي تمتلئ بها بعض أنواع المناديل المبللة تصبح سببًا مباشرًا للتهيج الشديد للبشرة والرغبة في الحكة، خاصة في الجلد الجاف أو غير المرطب بشكل كاف، فضلاً عن أنها تتسبب في الاضرار ببعض هرمونات وإفرازات الجلد، لذا يجب عدم الإفراط في استخدامها.

فيما ذكر تقرير نشر في موقع quor أن هذه النوعيات من المناديل المعطرة قد تسبب تهيجا وتحسسا وانتشار للطفح الجلدى في بعض أنواع البشرات الشديدة الحساسية، لذا لابد من استخدامها باعتدال وعدم تنظيف أكثر من مكان في الجسم بها، لكى لا تنتقل البكتيريا والأوساخ من مكان لآخر وتكثر العدوى