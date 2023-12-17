اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:16 م
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الاحتلال الاسرائيلى يعتقل شابين من أريحا

الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:12 م
الاحتلال الاسرائيلى يعتقل شابين من أريحا الاحتلال الاسرائيلى
أحمد علوى

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين من مدينة أريحا.

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد عيسى موسى السراديح، وكامل كمال كامل اسعيد، بعد استدعائهما لمقابلة مخابراتها.

 

 







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