اشتباكات عنيفة خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة طولكرم فى الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم الأحد مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الغربية مرورا بشارع المحاكم والسكة باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مخيم طولكرم.

كما دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزاتها العسكرية من حاجز مستعمرة "عناب" شرقا، مرورا من بلدة عنبتا باتجاه المدينة.

وفرض جيش الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس شرق المدينة ودفع بجرافاته وآلياته العسكرية على شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية اكتابا باتجاه المخيم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلق خلالها الأعيرة النارية بكثافة.