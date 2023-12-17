أعراض تدل على أن طفلك يعانى من نقص الحديد.. استشارى يوضح

كتبت إيناس البنا

نقص الحديد عند الأطفال من المشكلات الشائعة خاصة لدى الطفل فاقد الشهية، وهى مشكلة يجب ملاحظتها سريعًا وتلقى العلاج المناسب لأنها تؤثر على أداء الطفل بشكل عام.

من جانبه أوضح الدكتور وجدى هاشم استشارى طب الأطفال جامعة بنها، أن فقر الدم بسبب نقص الحديد عند الأطفال يحدث عندما تكون مستويات خلايا الدم الحمراء بالجسم أقل، ويظهر ذلك بوضوح فى تحليل صورة الدم الكاملة ويكون نسبة الهيموجلوبين، وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم أقل من 11، والحديد الكافى هو العنصر المهم لصنع الهيموجلوبين.

وأشار طبيب الأطفال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأعراض التى يجب على كل أم ملاحظتها شحوب جلد الطفل وشفتاه بشكل خاص مع شعوره بالتعب سريعا نتيجة اى مجهود ولو حتى بسيط ، ضربات قلب سريعة، تأخر فى النمو، الشعور بالدوخة خاصة عند الحركة المفاجئة، ويعانى الأطفال المولودون قبل وقتهم بصورة أكبر من نقص الحديد.

وعن كيفية العلاج أوضح الطبيب، أنه يتم وصف بعض مكملات الحديد على حسب عمر الطفل ووزنه يتم تناوله لمدة 3 أشهر وبعدها يتم إعادة تحليل صورة الدم مرة أخرى لمعرفة مدى التحسن.

وفقًا لموقع "better health" يمكن الوقاية من نقص الحديد لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرا من خلال اتباع الطرق التالية :

اتباع نظام غذائي غني بالحديد أثناء الحمل، وتعد اللحوم الحمراء هي أفضل مصدر للحديد.

إجراء اختبارات للتحقق من فقر الدم أثناء الحمل.

أرضعي طفلك أو اختاري تركيبات الأطفال المدعمة بالحديد.

لا تعطي طفلك حليب البقر أو السوائل الأخرى التي قد تحل محل الأطعمة الصلبة الغنية بالحديد قبل عمر 12 شهرًا.

لا تؤخر إدخال الأطعمة الصلبة. ابدأ بإعطاء طفلك الأطعمة المهروسة عندما يبلغ حوالي 6 أشهر من العمر.