118 لاعبا و63 لاعبة.. انطلاق بطولة الجمهورية لتنس الطاولة البارالمبية بدمياط

انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة البارالمبية بالصالة المغطاة في رأس البر بمحافظ دمياط، بحضور 118 لاعبا و63 لاعبة، إضافة إلي 44 ناشئا وناشئة، كما شهدت البطولة أيضا مشاركة لاعبين من أصحاب الإعاقات الذهنية.

وفي لقاء خاص لـ"اليوم السابع"، قال المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة البارالمبية: "هناك العديد من النماذج التي أثبتت كفاءتها في تلك البطولة، نسعي الان إلي تزويد منتخب مصر بالمواهب القادرة على حصد الميداليات في المسابقات الدولية".

وتابع: "هناك اهتمام بالغ من قبل الدولة لذوى الهمم، الآن رأينا مدي تأثير هذا الأمر من خلال أعداد اللاعبين المشاركين في هذه البطولة، الجميع الآن أصبح لديه أمل أن يصبح بطلا وهذا ما نعمل من أجله".

وأضاف: "بدأنا منذ اليوم الأول لبطولة الجمهورية في انتقاء اللاعبين من أجل الحاقهم بالمنتخب الوطني، بطولة الجمهورية دائما تكون بمثابة البوابة الأولى لرحلة الأبطال" وتابع قائلا: " النتائج متقاربة جميع اللاعبين ظهروا بمستوى جيد للغاية هذا الأمر يعد من أهم نتائج البطولة أننا اكتشفنا لاعبين جدد سيكون لهم مستقبل كبير مع المنتخب الوطني في قادم البطولات".

وكانت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، قد استقبلت فاعليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة البارالمبية بالصالة المغطاة براس البر في الفترة من 15 - 17 ديسمبر الجاري بمشاركة 118 لاعب و 63 لاعبة و 44 ناشئ وناشئة، إضافة إلي مشاركة أصحاب الاعاقات الذهنية ضمن فعاليات البطولة.