"هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ5.3 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 5.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.1%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.9%.

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.7%، وفي المركز الخامس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.7 مليار جنيه بنسبة 5.2%، وحل في المركز الثامن شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.4 مليار جنيه بنسبة 4.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا تايكون للوساطة في الأوراق المالية، واتش سي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.420 مليار جنيه، 1.393 مليار جنيه، بنسبة 4.3%، 4.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.66% ليغلق عند مستوى 25519.49 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر نوفمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.10% ليغلق عند مستوى 5065.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 7444.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.77% ليغلق عند مستوى 30620.26 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 5814.24 نقطة.