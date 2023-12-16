وزارة الأوقاف تطلق أحدث برامجها الدعوية "الندوة الشهرية الكبرى"

من ناحية أخرى، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، انطلقت أمس الجمعة 15 ديسمبر 2023م فعاليات الندوة التثقيفية للأطفال بمسجد الشهداء بالشيخ زايد بمديرية أوقاف الإسماعيلية، وذلك ضمن فعاليات القافلة الدعوية بالمديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد بوزارة الأوقاف، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، والدكتورة هدى حميد معوض مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، والدكتور عبد الله محيي الدين مدير إدارة النشاط الثقافي والبيئي والعلمي بوزارة الشباب والرياضة، والشيخ إسلام محمد عضو بإدارة التحرير والنشر، ورحمة محجوب فنانة العرائس، وعدد من الواعظات المعتمدات بوزارة الأوقاف وقيادات الدعوة بالمديرية.

وفي كلمته أكد الدكتور عبد الله محيي الدين، أن فعاليات الأوقاف جديرة بالإشادة والتقدير، حيث إنها تستهدف تنمية مهارات وقدرات النشء وتعميق انتمائهم الديني والوطني والدور التربوي الذي تقوم به الوزارة تجاه النشء والأطفال لا يقل أهمية عن الدور الديني ونشر الفكر الوسطي الذي تقوم به الوزارة تجاه جمهور المواطنين.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة هدى حميد معوض، أن الأنشطة التثقيفية للطفل هدف استراتيجي لوزارة الأوقاف، ووزارة الأوقاف المصرية تسعى بجهد حثيث لتنمية الطفل ونشر الوعي بهدف بناء الثقافة الرشيدة لدى أجيال المستقبل، وتقوية الانتماء الوطن في نفوسهم، من أجل تحقيق التقدم والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعطاء لوطننا، مضيفة أن الوطن نعمة عظيمة من الله (عز وجل)، وهذه المدينة ضحى أبناؤها من أجل رفعة الوطن والحفاظ على سيادته، كما أضافت أن برامج وزارة الأوقاف متنوعة بين عقد اللقاءات التثقيفية في بيوت الله (عز وجل)، وإقامة رحلات ترفيهية، وفعاليات تربوية، إضافة إلى الجهود المبذولة في طباعة المؤلفات الخاصة بالأطفال بالتعاون بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب في سلسلة رؤية للنشء .

وفي الختام قدمت الفنانة رحمة محجوب فنانة العرائس عرضًا مسرحيًّا، ‏وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة "الفردوس".