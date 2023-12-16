نقابيو السياحة العرب: مشاركة عمال مصر الإيجابية بانتخابات الرئاسة دروس وطنية

كتبت ـ آية دعبس

وصف المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية المواقف التاريخية لمشاركة "فرسان إنتاج الدولة المصرية" بالفاعلة والإيجابية فى الانتخابات الرئيسية بجمهورية مصر العربية، حيث كان العمال على موعد مع اختيار مصر المستقبل والتى بدت ملامح التقدم ومظاهر التطور تنتشر على مرمى البصر من خلال استمرار قطار التنمية الشاملة فى السير وفق معلات سريعة وبخطوة واثقة نحو بناء وتمير الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك نصا فى برقية تلقاها مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، عن مجمل الأثر الجيد للوقائع التنظيمية للمؤسسات النقابية بمصر سواء كانت بعقد المؤتمرات والندوات أو استراتيجية غرف العمليات التى جيشها عمال مصر عامة وبالأخص الخدمات الإدارية والاجتماعية مما كان له مردود إيجابى أثرى المشاركة فى الانتخابات الرئيسية .

أثنت البرقية على التشكيل النقابى الذى نفذ إدارة غرف العمليات المركزية والفرعية من أجل تشكيل رأى عام عمالى تجاه المشاركة العمالية بالانتخابات الرئاسية.

يذكر أن غرفة عمليات نقابة الخدمات الإدارية كانت تضم : هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة مشرفا عاما وحمدى عرابى نائب رئيس النقابة وحسام حنفى أمين الصندوق وهشام عبد اللطيف الأمين العام ومختار أبو الفتوح عضو مجلس إدارة النقابة لشئون الإعلام وعبد الرحمن البيومى عضو مجلس الإدارة عن الشباب وخالد رأفت امين الصندوق المساعد ومحمد عبد اللطيف الأمين العام المساعد للنقابة أعضاء.