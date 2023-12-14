نصائح للحماية من الإصابة بالأنفلونزا لأصحاب المناعة الضعيفة

خلال فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ويصبح أصحاب المناعة الضعيفة أكثر عرضة للإصابة، ومنهم مرضى السرطان الذين تتأثر لديهم الخلايا المناعية بسبب تلقيهم العلاج الإشعاعي أو الكيماوي، ووفقا لموقع timesofindia. سنتعرف علي أبرز الطرق التي تحمي مرضي السرطان من الإصابة بالأنفلونزا خلال فصل الشتاء، ومنها:
نصائح للحماية من الإصابة بالأنفلونزا لأصحاب المناعة الضعيفةالخميس، 14 ديسمبر 2023 05:00 م
التطعيم مهم للوقاية من الأنفلونزا ـ أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر
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