مطار العريش يستقبل طائرتين إماراتيتين نقلتا مستشفى ميدانيا لعلاج أهالى غزة

العريش ـ محمد حسين

استقبل مطار العريش الجوى بشمال سيناء خلال الساعات الماضية طائرتى شحن قادمتين من الإمارات، نقلتا مستلزمات مستشفى ميدانى لتقديم الخدمة الطبية للمصابين من أبناء قطاع غزة

وسجلت حركة استقبال المساعدات الدولية لقطاع غزة التي تصل للأراضي المصرية لصالح قطاع غزة، استقبال مطار العريش بمحافظة شمال سيناء 2 طائرة قادمة من الإمارات نقلت إحداها 10.350 طنا مساعدات مستشفى ميداني ومساعدات غذائية و2 رافعة، وطائرة أخرى نقلت 6.38 طنا مستشفى ميدانياً ومستلزمات طبية وأدوية وألواح طاقة شمسية وكشافات.

كما استقبل مطار العريش طائرة قادمة من الإمارات تابعة للاتحاد الأوروبي نقلت 89.1 طنا مستلزمات طبية وأدوية وخيام ومستلزمات إغاثية.

ووصل عدد طائرات الشحن التي نقلت مساعدات إماراتية قادمة من الإمارات و استقبلها مطار العريش إلى 105 طائرات.

ويتواصل في ميناء العريش البحري بشمال سيناء تفريغ حمولة سفينة شحن سفينة إماراتية أبحرت في 12 ديسمبر الجاري من ميناء الفجيرة علي ساحل الإمارات الشرقي وصولا لميناء العريش على ساحل مصر الشمالي في 15 ديسمبر الجاري على متنها 4016 طنا من المواد الإنسانية التي أُمِّنَت من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسبق ووصلت لمحافظة شمال سيناء برا 51 شاحنة مساعدات في طريقها لغزة.

وأعلن فلاح الهاجري، من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في تصريح صحفي من العريش إن جهود دولة الإمارات متواصلة في دعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني جراء الحرب، عبر نقل كافة المستلزمات المهمة والضرورية من الإمارات إلى مصر، تحديداً مدينة العريش تمهيداً لإدخالها عبر معبر رفح وإيصالها إلى المستفيدين في قطاع غزة.

وذكر أن المساعدات العاجلة التي وصلت إلى مستودع تخزين المساعدات الإماراتية حتى الآن بلغت ما يقارب 7225 طناً، تضمنت طروداً غذائية ومستلزمات للنساء والأطفال ومواد طبية ومواد إيواء وغيرها، حيث ستقدم الدعم اللازم للمتضررين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن تلك المساعدات وصلت إلى مدينة العريش عبر مختلف القنوات المتاحة التي سخرتها دولة الإمارات في سبيل ضمان سرعة وصول أهم الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين، سواء من خلال الجسور الجوية وسفينة المساعدات الإماراتية، فضلاً عن المستشفى الميدانى الذي يوفر متطوعين من الأطباء والممرضين والمعدات والأجهزة الطبية والأسرة لكي يستقبل الجرحى ويقدم أفضل سبل الرعاية الصحية.

كما أعلن المهندس محمد حمد الراشدي، مدير مشروع محطات التحلية الموجودة ضمن مبادرات الإمارات لإغاثة أهالي قطاع غزة، افتتاح 3 محطات تحلية تقدر طاقة كل منها بحوالي 200 ألف جالون، بإجمالي 600 ألف جالون يومياً.