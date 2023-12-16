مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم ـ رباب الجالي

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم وقع بين دراجة نارية "موتوسيكل" ودراجة بخارية "تروسيكل"، بطريق قرية منية الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق قرية منية الحيط، بين دراجة نارية وأخرى بخارية، ووجود حالة وفاة ومصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن، وإصابة 5 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.