اليوم السابع
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محافظ كفرالشيخ يستقبل وزيرى النقل والاتصالات لافتتاح عدد من المشروعات.. صور

السبت، 16 ديسمبر 2023 11:19 ص
محافظ كفرالشيخ يستقبل وزيرى النقل والاتصالات لافتتاح عدد من المشروعات.. صور محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرى الاتصاللات والنقل
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بديوان عام المحافظة، لافتتاح تطوير عدد من المشروعات، وتفقد أعمال تطوير عدد من المشروعات. وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، سارة فتح الله، رانا حته، معاوني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات وزارة النقل والقيادات التنفيذية.

استقبال وزير النقل والاتصالات
استقبال وزير النقل والاتصالات

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرا الاتصاللات والنقل
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرا الاتصاللات والنقل

 







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