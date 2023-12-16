متطوعون بشمال سيناء يجهزون وجبات على الطريقة السيناوية لمصابى غزة.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

يواصل أكثر من 75 متطوعا من أبناء مركز بئر العبد شمال سيناء، جهودهم اليومية فى تجهيز وجبات طعام فى مطبخ خيري لتصل ساخنة وطازجة ومطبوخة على الطريقة السيناوية لكافة الجرحى والمصابين الفلسطينيين، الذين يتلقون علاجهم بمستشفى بئر العبد بشمال سيناء.

وقال أحمد مقبل، مشرف مطبخ الخير ببئر العبد الذى يتبع إحدى الجمعيات الأهلية الخيرية الخدمية بقرية 30 يونيو، إن مطبخ الخير يوجَد على مدار العام فى قريتهم، لتقديم الخدمة المجانية فى توفير الطعام للمستحقين خصوصا خلال شهر رمضان، ومع استقبال الأشقاء الفلسطينيين لعلاجهم بمستشفى بئر العبد تكفل المتطوعين بمهمة تجهيز وجبات طعامهم يوميا ونقلها لهم.

وأوضح "مقبل"، أن مطبخ الخير يتم ينفذ مبادرة توفير الوجبات بدعم وتعاون مع جهات مجتمعية وجمعيات ومؤسسات شريكة توفر المؤن اللازمة ليتم هذا العمل الخيري، وبدورهم يقومون متطوعين بكافة مهام الطبخ والتجهيز والتغليف والنقل وتوصيل الوجبات.

وتابع أنهم يحرصون على أن يتم طبخ وإعداد الوجبات بشكل مختلف كل يوم عن الآخر، ويضعون عليها بصمة تقاليد أهل سيناء فى طبخ الطعام، حيث تُجَهَّز وجبات على نار الحطب ووجبات المندي وغيرها.

وأشار إلى أنهم بداية الانطلاقة كان يقتصر عملهم على عدد من الشباب المتطوعين ثم ارتفع العدد حتى تجاوز 75 من كل الأعمار ومن بينهم الشيخ السبعيني والفتى الذى لم يتجاوز عمره الثانية عشر، ينطلقون فى عملهم فجرا ويواصلون حتى الظهر ثم يبدأون نقل الوجبات للمستشفى لتصل للجرحى والمصابين ومن يرافقهم ومن يقوم على خدمتهم، فضلا عن توفير وجبات أطقم الإسعاف.

وقال إنهم يقومون بهذا الجهد تطوعا منهم ودعما لجهود الدولة فى تقديم اللازم كله للأشقاء فى قطاع غزة، مشيرا ان المصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج فى مصر يصل عددا منهم لمستشفى بئر العبد، ودورهم توفير اللازم كله لهم.

وأكد أن ما يقومون به من جهد يتم تحت إشراف ومتابعة التضامن الاجتماعي والصحة ومحافظة شمال سيناء وبتشجيع منهم وتذليل كافة العقبات لتصل الخدمة على أكمل وجه.

يذكر أن نماذج مبادرات مطبخ الخير التي توفر الطعام مجانا للأشقاء الفلسطينيين من المصابين ومرافقيهم، تمتد على كافة مناطق شمال سيناء.



الشباب اثناء التجهيز



تجهيز الوجبات على الطريقة السيناوية



تجهيز الوجبات



جانب من الوجبات



جانب من مراحل التجهيز



خلال التجهيز



خلال تجهيز الوجبات