​​استمرار فعاليات برنامج "مشوارى" لتنمية المهارات الحياتية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفيذها فعاليات برنامج «مشواري» لتنمية المهارات الحياتية، ضمن معسكرات البرنامج المقامة بشمال سيناء.

وقال إيهاب حسن مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تم تنفيذ البرنامج بالمعهد العالي للهندسة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، في إطار التعاون مع منظمة اليونيسيف برعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن معسكرات برنامج "مشواري" تهدف إلى المهارات الحياتية منها: «معرفة الذات، ومهارات التواصل، ومهارات العرض والتقديم، ومهارات إدارة الوقت»، وذلك من خلال مدربين المعتمدين من وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسيف.

وأضاف أن معسكرات برنامج «مشوارى» لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتنمية مهارات النشء والشباب ومساعدتهم لاكتشاف مواهبهم، والوقوف على مناطق القوة والضعف لدى النشء والشباب، وكيفية معرفة أنماط الشخصيات لإيجاد أفضل الأساليب الناجحة في التفاعل مع المجتمع، بما يحقق بناء جيل جديد قادر على تحمل المسئولية، وطموحات بناء الجمهورية الجديدة.

يتم تنفيذ معسكرات البرنامج يتم تنفيذها تحت إشراف منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وأماني عبد العظيم مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية ومحمد أبو الليل مدرب ومنسق البرنامج بالمحافظة.

وتابع أن الفعاليات سبق ونفذت بمركز شباب المدينة والمستهدف 120 مشاركا من النشء بالمعسكر الواحد للفئة العمرية من 10 وحتى 14 سنة.