فاينانشيال تايمز: دول السبع تبحث تمويل أوكرانيا من الأصول الروسية المصادرة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فايناشيال تايمز البريطانية إن الدول الغربية تبحث عن طرق لمصادرة أصول البنك المركزى الروسى لتمويل أوكرانيا، حيث تهدد الخلافات السياسية فى الولايات المتحدة وأوروبا تدفق الدعم المالى لكييف.

وأوضحت الصحيفة أن مسئولى مجموعة السبع كثفوا فى الأسابيع الأخيرة المحادثات حول إنفاق نحو 300 مليار دولار من أصول السيادة الروسية المجمدة، وهى خطوة جذرية من شأنها أن تبدأ فصلا جديدا فى الحرب المالية التى يشنها الغرب ضد موسكو، بحسب التقرير.

وتأتى هذه المحاولات بعدما تداعت فى الأسبوع الماضى حزمتا مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 100 مليار دولار ، فى ظل معارضة الجمهوريين فى الكونجرس الأمريكى ورفض رئيس وزراء المجر حزمة من الاتحاد الأوروبى لكييف.

وأشارت فاينانشيال تايمز إلى أن مصادرة الأصول الروسية يمكن أن يقدم مصدرا بديلا لتمويل كييف، لاسيما فى ظل التكالف الضخمة المتوقعة لمرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب.

ولفتت الصحيفة إلى أنه حتى الوقت الراهن، رفضت أغلب حكومات دول السبع القيام بهذه الخطوة، خوفا من هروب بعض المستشمثرين الأجانب فى أصول الدولار واليورو.

وعلى الرغم من أن واشنطن لم تدعم أبدا المصادرة علنا، لكنها اتخذت موقف أكثر صرامة بشكل خاص فى الأسابيع الأخيرة، وقال للجان مجموعة السبع إن هناك طريقا لمصادرة الأصول بما يتوافق مع القانون الدولى.

وجاء فى ورقة نقاش حكومية أمريكية، أطلعت عليها فاينانشال تايمز، أن الدول الأعضاء فى مجموعة السبع وأخرين، خاصة من الدول المتأثرة، يمكن أن يصادروا أصول السيادة الروسية كإجراء مضاد لحث روسيا على إنهاء عدوانها. ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعليق على الأمر.

وقال مسئول أمريكى إن واشنطن أجرت محادثات نشطة حول استخدام أصول السيادة الروسية ويعتقد أن هناك جدولا زمنيا قصيرا لاتخاذ القرار. وأشار إلى أنه يمكن مناقشة الأمر فى اجتماع ممكن لقادة مجموعة السبع بالتزامن مع الذكرى الثانية لبدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.