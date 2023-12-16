أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 6 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف

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أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم /السبت/ أن روسيا تحتفظ بسفينة واحدة في البحر الأسود.

وذكرت القوات البحرية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن روسيا تحتفظ بسفينة واحدة في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية أخرى في بحر آزوف، ولا توجد بينها حاملة صواريخ كاليبر".. مضيفة أن روسيا تحتفظ أيضا بأربع سفن حربية في البحر المتوسط.

وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.