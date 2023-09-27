محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال ترميم مبنى محطة الملك فؤاد الأثرية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية، لتطوير مبنى محطة الملك فؤاد بمنطقة منشية فؤاد، على طريق صلاح سلامه الجديد الذي يربط بين مزلقان الإنشاء والتعمير وتقسيم المحافظة، بروافد الطريق الدولي، وشملت أعمال الترميم والصيانة المبنى من الداخل والخارج، ليتم الحفاظ عليه كمبنى أثري من طراز فريد.



وكانت محطة قطار الملك فؤاد أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية»، تعرضت لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة، بعد أن كانت مبنى له قيمته التاريخية والأثرية، إلى أن تم مؤخراً أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة، بالتعاون بين المحافظة وزارة النقل، ووزارة الآثار المصرية.