المشدد 15 سنة لـ4 متهمين لحيازتهم 180 طربة حشيش في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من "م.ع.م" و"أ.خ.م" و"ا.ت.ع" و"س.ع.س"، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليهما، والزامتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 24122 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة ،بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات ، إلى قيام المتهمين كل من "م.ع.م" صاحب محل زيوت و"أ.خ.م" تاجر سيارات و"ا.ت.ع" موظف بالأوقاف و"س.ع.س" مزارع، باتجارهم في المواد المخدرة مستخدمين سيارتين في عملية الترويج ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما ، وانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجدهم وابصرتهما حال استقلالها السيارتين ، فتم ضبطهما ، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، والمتهم الثاني بحوزته طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، والمتهم الثالث بحوزته طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وكذلك المتهم الرابع بحوزته طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش إحدى السيارتين المضبوطين عثر علي حقيبة، تبين أنها تحوي علي 176 طربة حشيش، و مواجهتهما اقرا بحيازتهما المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.