الفاصوليا الخضراء فى الشتاء.. ستعزز مناعتك وتمدك بالفيتامينات

كتبت إيناس البنا

مع قدوم فصل الشتاء، من الضروري إعطاء الأولوية لصحتنا المناعية للتغلب على الأمراض الموسمية، من خلال تناول الأطعمة الخضراء التى تظهر خلال تلك الشهور الباردة وتشتهر بفوائدها ومضادات الأكسدة بها التى تحمى وتعزز الصحة العامة، ووفقًا لتقرير موقع onlymyhealth، فإن الفاصوليا الخضراء مليئة بالفوائد الغذائية ويمكن أن يكون دمجها في نظامك الغذائي الشتوي طريقة ذكية لتقوية دفاعاتك المناعية. فوائد الفاصوليا الخضراء ​غنية بالفيتامينات والمعادن تعد الفاصوليا الخضراء كنزًا غذائيًا، حيث توفر الفيتامينات الأساسية مثل A وC وK، بالإضافة إلى المعادن مثل المنجنيز والفولات، وتلعب هذه العناصر الغذائية أدوار رئيسية في دعم وظيفة المناعة، والمساعدة في إنتاج الخلايا المناعية والأجسام المضادة. تحتوى على فيتامين C لدعم المناعة تعد الفاصوليا الخضراء مصدرًا لفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية المعروفة بخصائصها المعززة للمناعة، ويساعد فيتامين Cعلى تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة. مضادات أكسدة تساعد الفاصوليا الخضراء، المليئة بمضادات الأكسدة، على مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم. الألياف لصحة الأمعاء يبدأ نظام المناعة الصحي في الأمعاء، وتعد الفاصوليا الخضراء مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، تعمل الألياف على تعزيز ميكروبات الأمعاء المتنوعة والمتوازنة، والتي ترتبط بتحسين وظائف المناعة والصحة العامة. حمض الفوليك تحتوي الفاصوليا الخضراء على حمض الفوليك، وهو فيتامين ب المهم لتخليق الحمض النووي وانقسام الخلايا. منخفض السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية الفاصوليا لديها محتوى منخفض من السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على وزن صحي مع دعم جهاز المناعة لديهم. أنها توفر العناصر الغذائية الأساسية دون المساهمة في الإفراط في تناول السعرات الحرارية.