اليوم السابع
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السبت، 16 ديسمبر 2023 04:22 م
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السجن 7 سنوات لطالب لاتهامه بقتل شخص بمركز طما فى سوهاج

السبت، 16 ديسمبر 2023 03:00 م
السجن 7 سنوات لطالب لاتهامه بقتل شخص بمركز طما فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ا.ح." طالب لاتهامه بقتل المجنى عليه"ا.ع.ا." بأن أطلق عليه النار من بندقية آلية بدائرة مركز طما.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم محمد وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
تعود أحداث الواقعة الى عام 2023  بدائرة مركز طما حتى تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ،وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليهما بسلاح الى مما أسفر عن مصرعه  وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته  اعترف بارتكاب الواقعة ،وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 






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