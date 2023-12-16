السجن 10 سنوات لشقيقين و3 لآخر بتهمة قتل شخص فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ح.ج.ا" و"وشقيقه "س.ج.ا"بالسجن 10 سنوات، كما عاقبت المتهم "ه.ج" شقيقيهما بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بقتل المجنى عليه"س.ش" وشرعوا فى قتل المجنى عليه "م.ج" بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم محمد، وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2022 بدائرة مركز طما حتى تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه، وإصابة الثانى بعد إطلاق النار عليهما من سلاح نارى، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين قام خلالها المتهمين بالتعدى على المجنى عليهما بسلاح ناري، مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانى وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.