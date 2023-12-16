الرئيس الجزائرى ناعيا أمير الكويت: نودع أخا شهما عزيزا

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بعث الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، اليوم /السبت/، برسالة تعزية إلى ولى عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ونعى تبون، فى نص الرسالة، أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، قائلا:" إننا برحيله نودع أخا شهما عزيزا من بناة رفعة ومجد بلد الخير والنماء، الذى قاد على أرضه آل الصباح مسيرة مظفرة ارتقت بالأشقاء فى الكويت إلى مراتب متميزة فى التنمية المستدامة".



وأضاف أن "التاريخ يسجل للفقيد العزيز نواف الأحمد الجابر الصباح ولآل الصباح الكرام اليد البيضاء المبسوطة لمساعى لم الشمل ورأب الصدع، والجهود الخيرة السخية فى ربوع الوطن العربى وعلى امتداد الأمة الإسلامية".



وفى ختام الرسالة، توجه الرئيس الجزائرى لولى عهد دولة الكويت ولعائلة آل الصباح قاطبة والشعب الكويتى بأحر التعازى وأخلص المواساة.