أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "سي آي بي" فى الصدارة بـ2.8 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات ، من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 37 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.8 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 394.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "آسيك للتعدين-اسكوم" بحجم تداول بلغ 21 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 994.3 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 144 مليون ورقة، وبقيمة تداول 861.3 مليون جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 1.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 772 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 37.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 648.6 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 8.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 604 ملايين جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 46.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 523.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية"، بحجم تداول 740.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 379.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "المصرية لنظم التعليم الحديثة" بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 326.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 24722.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثاني أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5365.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7768.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29765.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 6535.39 نقطة.