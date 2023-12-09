أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. CIB فى الصدارة بـ2.7 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات ، من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 35.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.7 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 401.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.4 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "آسيك للتعدين-اسكوم" بحجم تداول بلغ 20.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول 65.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 605.7 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 70.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 599.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 52.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 584.7 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 103.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 578.9 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي إف جي القابضة"، بحجم تداول 29.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 545.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مدينة مصر"، بحجم تداول 103.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 448.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية" بحجم تداول بلغ 60.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 447.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 24686.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5286.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7681.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614.43 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 6701.74 نقطة.