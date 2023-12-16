اليوم السابع
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السبت، 16 ديسمبر 2023 02:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أسعار النفط تسجل 76.55 دولار لخام برنت و71.43دولار للخام الأمريكى

السبت، 16 ديسمبر 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 76.55 دولار لخام برنت و71.43دولار للخام الأمريكى النفط - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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سجلت أسعارالنفط 76.55 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.43 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار فى نهاية تعاملات الجمعة ولكنها سجلت مكاسب على أساس أسبوعي.
 
وقال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا إن الطيران الروسى أغار على مواقع مسلحين خططوا لاستهداف البنية التحتية للنفط والغاز وشبكة طرق بسوريا.
 
وقال كوليت في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، خططت الجماعات المسلحة غير الشرعية للقيام بأعمال تخريبية تستهدف البنية التحتية للنفط والغاز وشبكات للطرق ومواقع للقوات الحكومية السورية.
 
وأضاف: "من أجل منع وقوع أنشطة مسلحة معادية، نفذ سلاح الطيران الروسي غارات جوية مكثفة على معاقل الجماعات المسلحة التي تم تحديد مواقعها في بادية "بيلايا".






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