اليوم السابع
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ارتفاع أسعار النفط 3%.. وخام برنت يسجل 76.61 دولار للبرميل

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط 3%.. وخام برنت يسجل 76.61 دولار للبرميل براميل نفط
كتبت ــ مروة الغول

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بنسبة 3% عند التسوية لتواصل مكاسبها من الجلسة الماضية بدعم من تراجع الدولار، ورفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في العام المُقبل.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.35 دولار بما يعادل 3.2 % إلى 76.61 دولار للبرميل عند التسوية وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.11 دولار أو 3% إلى 71.58 دولار.
 
وحققت الأسواق النفطية نتائج إيجابية بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر تقريبًا خلال جلسة أمس وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر بعد أن أشارت أحدث التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت وخفض تكاليف الاقتراض سيحدث في 2024.
 
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري اليوم: إنّ الاستهلاك العالمي للنفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميًّا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميًّا عن توقعاتها السابقة، مشيرة إلى تحسّن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.
 






اسعار النفط

سعر النفط العالمى

سعر برميل النفط

سعر خام النفط

سعر خام برنت

سعر خام تكساس

اسواق النفط

وكالة الطاقة الدولية




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