اليوم السابع
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161 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة خلال أسبوع

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 03:37 م
161 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة خلال أسبوع البورصة
كتب هانى الحوتى

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سجلت تعاملات المصريين نسبة 89.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.2%، والعرب على 6.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 195.4 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى شراء بقيمة 161.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
ومثلت تعاملات المصريين 86.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.3%، وسجل العرب 7.6%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 4.1 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 3.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 24722.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثاني أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5365.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7768.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29765.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 6535.39 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 10.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.673 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.118 تريليون جنيه إلى 1.127 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 341.2 مليار جنيه إلى 343.3 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%.
 
كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.459 تريليون جنيه إلى 1.471 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.8%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.7 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%.
 






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