1.3 مليار جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة قبل الانتخابات الرئاسية

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 86.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.8%، والعرب على 7.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافى شراء بقيمة 51.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يأتى ارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، للأسبوع الثالث على التوالى، وقبل انعقاد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وتعلن النتيجة النهائية بعد انتهاء عملية الاقتراع والفرز يوم 18 ديسمبر الجارى.

ومثلت تعاملات المصريين 86% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.4%، وسجل العرب 7.6%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 3.9 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 3.7 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 24686.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- أول أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5286.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7681.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614.43 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 6701.74 نقطة.