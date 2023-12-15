يحسن صحة القلب والحالة المزاجية.. تعرف على فوائد الكاكاو

كتبت فاطمة ياسر

الكاكاو يعتبر من المشروبات المرتبطة بفصل الشتاء، لأنه يساعد الجسم على الشعور بالدفء، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها البروتين والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك، وهذا يجعله مشروبا يقدم الكثير من الفوائد للصحة العامة للشخص.



فوائد الكاكاو

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف على أبرز فوائده الصحية، ومنها:



- مضاد للأكسدة يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد والبوليفينول، وهي مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة مثل الشوكولاتة والفواكه والخضراوات، وهذا يجعله مشروبا مفيدا لتقوية الجهاز المناعي. - صحة القلب تم ربط تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالبوليفينول، ومنها الكاكاو، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك وفقًا لبحث نُشر عام 2017 في مجلة Frontiers . قد تساهم مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم، ودعم مستويات الكوليسترول الصحية. - تحسين المزاج يحتوي الكاكاو على مركبات قد تحفز إنتاج هرمون الإندورفين المسئول عن الشعور بالسعادة، ولذا قد يساعد ذلك على تحسين حالتك المزاجية وتقليل التوتر. - تحسين الوظيفة الإدراكية يقول الخبراء إن الفلافانول الموجود في الكاكاو مرتبط بتعزيز الوظيفة الإدراكية، ولذا هو مشروب يساعد في التعلم و تحسين ذاكرتك.

-المعادن المتوفرة به

الكاكاو مصدر جيد للمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم. تلعب جميعًا أدوارًا حيوية في وظائف الجسم المختلفة، ودعم نظام المناعة وتحسين وتقوية العضلات. -يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات قد يكون لبعض المركبات الموجودة في الكاكاو تأثيرات مضادة للالتهابات، لذلك، فإنه قد يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.

-الحفاظ علي صحة الجلد

قد تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو في تحسن صحة الجلد عن طريق الحماية من الإجهاد التأكسدي، وهذا يساعد على تعزيز حيوية البشرة بشكل عام.