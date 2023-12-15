وزارة الزراعة: إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة لغابة البلينا بسوهاج

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للتشجير والبيئة إن الإدارة قامت خلال الفترة القليلة الماضية بتطوير بعض المواقع التابعة في المحافظات المختلفة.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للتشجير والبيئة لإجراء عمليات تطوير وزراعة بعض المواقع التابعة لها وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وإشراف الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي .

وأوضح أنه تم تطوير مجمع صوب بئر موط بمحافظة الوادى الجديد و مشتل البدارى بمحافظة أسيوط و إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة لغابة البلينا بمحافظة سوهاج وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الطاقة بجميع أشكالها

٤- تطوير وتجديد حديقة الصبار بمركز سنهور علي ضفاف بحيرة قارون بجوار نادي وفندق القوات المسلحة بمحافظة الفيوم.

وقام "جامع" بعدة جولات تفقدية في بعض المحافظات لمتابعة العمل على أرض الواقع في المواقع التابعة للإدارة المركزية للتشجير من أجل رفع كفاءتها تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بحسن إدارة واستغلال أصول الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.