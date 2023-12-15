هل فيروس الورم الحليمى المسبب لسرطان عنق الرحم يصيب الرجال؟

كتبت فاطمة ياسر

أوضح الدكتور محمد العزب، استشاري جراحة الأورام النسائية في مستشفي أحمد ماهر التعليمي، أن سرطان عنق الرحم تصاب به النساء نتيجة لفيروس الورم الحليمي "HBV"، وهذا الفيروس يتسبب في التعرض للإصابة بـ7 أنواع أخري من السرطانات، كسرطان العضور الذكرى للرجال، سرطان الرأس، والرقبة والحلق، ولكن الأكثر شيوعًا هو سرطان عنق الرحم.

وأضاف العزب، أن سرطان عنق الرحم يعتبر في المرتبة السادسة بين أكثر أمراض السرطان شيوعًا، لافتا أن الإكتشاف المبكر من أهم الحيل التي تساهم في حماية النساء من التعرض لمضاعفاته الصحية كثيرة، وهذا ما قدمته الدولة في دورها لتقديم العديد من المبادرات المهمة وأخرها الإكتشاف المبكر عن الأورام كسرطان الرئة، والبروستاتا، والقولون وعنق الرحم، مشيرا إلي أن المبادرة الرئاسية تساهم بشكل ملحوظ في تقليل تمكن المرض واكتشافه في مراحل مبكرة لحماية حياة المواطنين.

وأشار استشاري جراحة الأورام النسائية، أن سرطان عنق الرحم يصيب الرجال والنساء، وليس المقصود هنا إصابة الرجال بسرطان عنق الرحم بل يقصد في هذا الأمر حمل الرجل للفيروس الورم الحليمي "HBV"، وبالنسبة للنساء يتم الإكتشاف عن طريق أخذ عينة من عنق الرحم، أو منظار عنق الرحم، أما للرجل فيظهر ندبات علي العضو الذكري، ويجب عليه الذهاب للطبيب للتأكد من الإصابة.

وأوضح استشاري جراحة الأورام النسائية، أن هناك العديد من الأعراض التي تظهر علي النساء عند الإصابة بسرطان عنق الرحم، ومنها، نزيف بعد الجماع، ألم أثناء العلاقة الزوجية، نزيف مهبلي، إفرازات كثيرة، ألم في الحوض، أما عند الرجال فتكون الأعراض ظهور نتؤات علي العضو الذكري.