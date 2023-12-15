متحدث البنتاجون: نعمل على توفير أسلحة لإسرائيل شريطة حماية المدنيين فى غزة

كتب محمد شعلان

قال الجنرال باتريك رايدر المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، إن وزير الدفاع الأمريكي سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للقاء نظرائه بالمنطقة ولبحث تعزيز السلام، موضحا أن الزيارة سيبحث فيها مع نظيره الإسرائيلي الموقف في غزة ومستجدات العملية العسكرية.

وأضاف باتريك رايدر، خلال حواره بقناة القاهرة الإخبارية، أنهم يعملون مع شركائهم في الشرق الأوسط لبحث سبل معالجة الوضع، مؤكدا أن الولايات المتحدة عملت مع حلفائها في الشرق الأوسط على مدار عقود لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتحدث، عن أن وزير الدفاع الأمريكي سيشدد خلال لقاء نظيره الإسرائيلي على أهمية الاهتمام بحياة المدنيين في غزة وإيصال المساعدات لقطاع غزة، كما سيبحثون مع حلفاءهم في المنطقة حل أزمة السفن الدولية من جميع أنحاء العالم التي تتعرض للهجمات.

وتابع: أمريكا أرسلت أطنان من المساعدات الانسانية إلى غزة تشملا المواد الطبية والطعام واحتياجات الشتاء، ونعمل مع إسرائيل على ضمان ادخال المساعدات الإنسانية الى غزة"، مؤكدا عملهم على حل الدولتين لتعزيز الامن والسلام في المنطقة، كما يعملون على توفير الأسلحة لإسرائيل شريطة حماية المدنيين في غزة.