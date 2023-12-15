كيف تتجنبين أضرار "الماسكارا" ومستحضرات التجميل على عينيك؟

كتبت فاطمة ياسر

مستحضرات تجميل العيون السائلة قد تسبب بعض المشاكل الصحية للعين، وفقا لموقع timesofindia، والذى أوضح أن مستحضرات تجميل العين يمكن أن تسبب مشاكل لها، كانتقال العدوي، فاستخدام كحل العيون يمكن أن يؤدي إلى انسداد غدد الجفن، والتهاب الجفن، كما يمكن أن تسبب الماسكارا وظلال العيون والمواد اللامعة التهاب الملتحمة والتصبغ وتآكل القرنية والتهابها، ويمكن أن تحتوي منتجات العيون وأدوات تطبيقها على البكتيريا، وكل ذلك في حالة استخدامها بشكل غير صحيح.

وأضاف التقرير، أنه يمكن أن يسد محدد العيون الغدد الموجودة في الجفون مما يؤدي إلى شعيرات متكررة والتهاب الجفون وفي المراحل المزمنة قد يؤدي إلى جفاف العين وعدم استقرار القنوات الدمعية.

وأوضح التقرير، أن الماسكارا وظلال العيون، التي تحتوي علي المادة اللامعة، يمكن أن تستقر داخل الملتحمة وتسبب التهابها، لأنه يمكن أن تتحرك من سطح العين وتسبب في تآكل القرنية والتهاب القرنية .

كما أشار التقرير إلي أن منتجات التجميل الخاصة بالعين وأدوات تطبيقها تعتبر أرضًا خصبة لنمو البكتيريا والفيروسات ويمكن أن تسبب التهابات خطيرة في العين.

وقدم التقرير، بعض النصائح لحماية العين، ومنها: - لا تستخدمي منتجات منتهية الصلاحية أو منتجات غير مجربة لمكياج العيون. - يجب تنظيف العين والوجه قبل وضع المكياج.

ـ استخدمي أدواتك الخاصة بالتجميل .

- اتبع قاعدة "العدسة أولاً" ضعي العدسات اللاصقة أولاً قبل وضع أي نوع من مكياج العيون.

- في حالة وجود أي عدوى أو احمرار أو دمع لا تفركى العينين.

- للحماية من الالتهابات، قومى بتغيير مكياج العيون بعد 4 إلى 6 أشهر.

- استخدمي العدسات اللاصقة ولكن قم بتغيير محلول العدسات اللاصقة يوميًا بعد تنظيف العدسات جيدًا.

-احتفظي بمكياج العيون في مكان بارد وجاف لمنع نمو الميكروبات.

- قومي دائمًا بإزالة المكياج قبل النوم وإزالة العدسات اللاصقة قبل إزالة المكياج.

-ينصح بعدم وضع المكياج في حالة إصابة العين، يمكن أن تؤدي منتجات العين إلى تفاقم العدوى.