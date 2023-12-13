نصائح للعناية بصحة عيون طفلك خلال فصلى الخريف والشتاء

كتبت فاطمة خليل

العناية بصحة العين أمرا ضروريا للأطفال، خاصة فى فصلى الخريف والشتاء، حيث يمكن أن يؤثر الطقس البارد سلبًا على صحة عينيك، فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح لحماية عيون طفلك الحساسة خلال موسم الشتاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا ".

وبحسب التقرير فإن تعرض الأطفال للحساسية والالتهابات (مثل احمرار العيون وجفافها ودموعها) والالتهابات الفيروسية الشائعة مثل التهاب الملتحمة يؤكد الحاجة إلى رعاية لضمان صحة عيون طفلك.



نصائح للعناية بصحة عيون طفلك خلال الشتاء إعطاء الأولوية لمعدل رمش عيون الطفل يجب التأكد أن معدل الرمش المتكرر فى عين طفلك طبيعيا خاصة مع كثرة الجلوس على شاشات التلفاز والموبايل.