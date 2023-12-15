سعر الجنيه الذهب فى مصر يتجاوز 23 ألف جنيها بدون مصنعية

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الجنيه الذهب في السوق المصري، اليوم الجمعة، ارتفاعًا بمنتصف التعاملات مسجلاً أكثر من 23 ألف جنيه- لأول مرة- بدون إضافة مصنعية، بعد أن سجلت أسعار الذهب تغيرات عدة على مدار الأيام القليلة الماضية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المصري 23040 جنيها، ويتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر بين 250 إلى 400 جنيه بحسب الشركة المنتجة وكذلك كون الجنيه الذهب مغلف من عدمه.

وفي سياق آخر تواصل حركة الذهب في البورصة العالمية تحركاتها نحو ارتفاع جديدة بنهاية هذا الأسبوع عقب تخطي الأوقية حاجز ألفين دولار في التداولات الفورية وسط توقعات بتغيرات أخرى الساعات القليلة الماضية قبل إغلاق السوق.