اليوم السابع
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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:49 م
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انخفاض سعر الجنيه الذهب 80 جنيها ليسجل 22240 جنيها

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:54 م
انخفاض سعر الجنيه الذهب 80 جنيها ليسجل 22240 جنيها الجنيه الذهب- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهد سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع تراجع بحوالي 80 جنيها ليهبط من 22320 جنيها إلي 22240 جنيها في تداولات اليوم، بعد أن سجلت أسعار الذهب تغيرات عدة علي مدار الأيام القليلة الماضية.
 
وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المصري 22240 جنيها، ويتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر بين 250 إلي 400 جنيه بحسب الشركة المنتجة وكذلك كون الجنيه الذهب مغلف أو لا .
 
وفي سياك آخر تواصل حركة الذهب في البورصة العالمية تحركاتها نحو تراجع جديد هذا الأسبوع عقب تخطي الأوقية حاجز الفين دولار في التداولات الفورية الأسبوع الماضي وسط توقعات بتغيرات أخري الساعات القليلة الماضية.






الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

أسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب

أسعار الجنيه الذهب




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